"Merenda in inglese": un pomeriggio in osteria con insegnanti madrelingua

Domenica 8 dicembre, dalle 17 in poi, appuntamento all'Osteria In Salita, in piazza Garibaldi 6/A a Santa Sofia, con la "Merenda in inglese", un pomeriggio per fare conversazione in lingua.

Viene proposta una consumazione (alcolica o non) accompagnata da stuzzichini vari e rallegrata da conversazioni, giochi e passatempi condotti rigorosamente in inglese da Stephany, un'insegnante che viene direttamente dalla California.

Si paga solo la consumazione.