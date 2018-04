La "Città di Ebla" protagonista con "La Metamorfosi"

L'Ex Deposito Atr (via Bassi, 16) ospiterà venerdì "La Metamorfosi", portato sul palcoscenico dalla "Città di Ebla". Presenta lo spettacolo l'ideatore e direttore, Claudio Angelini: "Partire dal racconto di Kafka senza nessuna pretesa di rappresentarlo. Come entrare nella foresta espressiva de “La metamorfosi” ed uscirne portando a casa la pelle? Perché “La metamorfosi” ci colpisce? Si badi bene, non è semplicemente un fatto di fabula, di “cosa” viene raccontato. E’evidente una potenza di altra natura. Io credo dipenda dal fatto che quel racconto parla di noi, le parole compiono un’acrobazia, si pongono alle nostre spalle, ci spingono e ciascuno si sente attraversato in prima persona. Come non essere interessati alla propria storia? Siamo corpi in continua trasformazione, in un divenire incessante, un’attività di composizione e scomposizione di forze, un flusso. Sentirsi spaventati dalla propria disumana umanità, sentire il proprio corpo che bolle come un’officina surriscaldata. Divenire animale, coltivare la mosca, la blatta che è in noi invece di inseguire le archetipiche figure materne e paterne come la psicanalisi ci suggerisce. Non c’è nulla di psicanalitico o simbolico in Kafka. Ci sono corpi divenuti animali ora".