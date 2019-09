Sabato 5 ottobre i Meteora tornano in concerto elettrico presso il Time di Forlì, coi più grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80, sia sacro che profano.



Inizio concerto ore 22.



Il Time (ex Pride) è ristorante, pizzeria e birreria, per informazioni e prenotazioni chiamare il 0543 31440.