Meteora al Time con "omaggio agli u2"

Meteora dal vivo sabato 1 giugno presso il Time di Forlì con lo spettacolo "Omaggio agli U2".



Una serata dedicata interamente alla famosa band irlandese, in cui verranno riproposti alla loro maniera i più grandi successi della trentennale carriera di Bono & co.



Inizio concerto ore 22.



Per info/prenotazione tavoli: 0543 31440