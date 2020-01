Tutti i successi degli anni '80 con i Meteora in concerto

Venerdì 7 febbraio, alle 21.30, è in programma il primo concerto del 2020 dei Meteora che si presentano al Four Jacks di Forlimpopoli con i più grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80 e dintorni.



Formatisi nel 2008, la missione dei Meteora è riproporre in nuova veste i più grandi successi internazionali ed italiani degli anni '80 e dintorni.

La band reinterpreta questi classici in acustico e in elettrico, dando loro una forma musicale imprevedibile e coinvolgente.



Per prenotare: 0543 807155