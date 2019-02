I Meteora portano i successi degli anni '80 in concerto

Meteora in concerto elettrico sabato 23 febbraio presso il Pepper di Forlimpopoli, dove suoneranno i più grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80, con diverse novità in scaletta. Inizio concerto ore 21,30.



Ospite della serata insieme ai Meteora: Maddalena Tramonti.



Pepper è discoteca-ristorante-pizzeria ed il live si svolgerà in una sala appartata e ben adatta anche ai più piccoli, dove ci si può rilassare cenando, chiaccherando e ascoltando tanta musica. Per la serata è previsto un Giro pizza No limits (dalle 20 alle 22), al costo di 10€ a persona bevande escluse.



Per info/dettagli su menù e prenotazione tavoli: 347 4751901