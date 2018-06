Meteora, atmosfere soft: concerto acustico al tramonto

Apericena a Tontola Beach coi Meteora ed il meglio degli anni '80 rivisitato in chiava acustica, nell'ambito dell'appuntamento "I concerti del giovedì".



Il via al repertorio della band verrà dato dalle ore 20, quando in contemporanea si terrà l'apericena settimanale nella struttura balneare nella frazione del comune di Predappio.