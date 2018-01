Una serata per far rivivere la magia degli anni '80. A riportare in uno dei periodi che ha segnato la storia della musica saranno i forlivesi Meteora, che riproporranno in una veste decisamente energica, coinvolgente e imprevedibile i più grandi successi italiani e stranieri di quegli anni.



Per info/prenotazioni: 388 584 9326