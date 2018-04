Meteora in concerto acustico all'apericena

Meteora in concerto acustico domenica 29 aprile presso il Cafè Nereo di Forlì, dove animeranno l'apericena e proporranno i più grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80, rivisitati alla propria maniera.

Diverse novità per l'occasione.



Inizio concerto ore 19 circa.



L'apericena in musica al Cafè Nereo tra cocktail, stuzzicherie, musica e bella gente.