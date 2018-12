Festa di Capodanno con la musica dei Meteora

Al Time di Forlì la Festa di Capodanno si anima con la musica live dei Meteora, che per l'ultima notte dell'anno propongono il meglio dei grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80.



A seguire Marco "Virus" Viroli, Dj set con la musica più divertente di sempre.



Per info e prenotazioni per il cenone: tel. 0543 31440 (dalle 18.30 in poi).