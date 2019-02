Michela Mariani ospite della rassegna "Mi faccio di Fotografia"

Michela Mariani giovane fotografa cesenate, sarà ospite, venerdì 22 febbraio alle 20.45, presso la sede del Club Fotografico CSI "Carlo Savoia" (via Lunga 47, quartiere S.Benedetto) di Forlì, per il ciclo di incontri "Mi faccio di Fotografia".

Michela Mariani nasce a Cesena nel 1977. Si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Bologna dove si laurea con il massimo dei voti con una tesi in Estetica. Durante gli Studi Universitari partecipa a vari workshop di ripresa fotografica e stampa in bianco e nero Fine-Art presso studi di vari fotografi professionisti e si classifica in diversi concorsi fotografici. Subito dopo la Laurea frequenta un Master di Fotografia Pubblicitaria in Moda, Still-Life e Fotoritocco Digitale presso l'Istituto John Kaverdash School di Milano.

Continua oggi la sua attività professionale come fotografa Free-Lance collaborando con Riviste, Aziende e Studi di Comunicazione. Contemporaneamente sviluppa il proprio percorso di ricerca artistica partecipando a vari concorsi ed esposizioni. Dal 2008, è inoltre docente di Fotografia presso l'Accademia Romagna di Cesena e dal 2016 presso l'Aula Monty Banks di Cesena.

La serata è aperta a tutti, con ingresso libero.