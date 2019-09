Michela Marzano, Matteo Caccia, Alessandra Sardoni, tra Buon Vivere e Notte dei Ricercatori

Grandi nomi della filosofia come Michela Marzano, voci narranti alla radio come Matteo Caccia, del giornalismo come Alessandra Sardoni, un focus sulla scienza e sulla ricerca con la Notte Europea dei Ricercatori e un’intera giornata dedicata al Buon Vivere artusiano con l’inaugurazione dell’ultima sezione della mostra “Cibo” di McCurry a Forlimpopoli sono gli appuntamenti principali di venerdì 27 settembre.

La giornata inizia presto con Michela Marzano che alle 10 al Refettorio del Complesso di San Domenico incontra i ragazzi per una lezione titolata: “Incontri. Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola”. La Marzano si occupa di filosofia morale e politica e, in particolar modo, del posto che occupa al giorno d'oggi l'essere umano, in quanto essere carnale. L'analisi della fragilità della condizione umana rappresenta il punto di partenza delle sue ricerche e delle sue riflessioni filosofiche. Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene eletta alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Democratico. Il 24 febbraio 2016 dichiara che, in caso la legge sulle unioni civili passi privata della possibilità di adozione del figlio del partner di coppie omosessuali, uscirà dal PD. Il 12 maggio 2016 abbandona definitivamente il PD in polemica per la suddetta questione, passando quindi al gruppo misto, pur continuando a sostenere la maggioranza.

Alle 18.30 alla Chiesa di San Giacomo Kaleo II parte: dopo aver raccolto interviste, dialoghi e altri frammenti, Matteo Caccia (Radio2 e Radio24) elabora una narrazione originale a partire dal centro della città di Forlì, la sua grande piazza. Ne nasce un racconto volto ad accrescere la capacità di lettura sia di coloro che Forlì la frequentano abitualmente, sia di chi la visita con l’occhio dell’osservatore curioso e libero da stereotipi e convenzioni. Una storia della città di Forlì non ridotta alle sue architetture, ma potenziata da quel mix di spazi e vita che ne sono il vero cuore narrativo. A cura di Festival Mosto, a seguire 2’01”9F(O)R(LÌ), i videomaker più rappresentativi della città propongono il loro sguardo su Forlì, secondo prospettive inedite e personali. Con Leo Canali, Francesca Leoni & Davide Mastrangelo, Matteo Lolletti, Alessandro Quadretti, Riccardo Salvetti, Francesco Selvi. Modera Claudio Angelini (direttore artistico di Ipercorpo), a cura di Meet the Docs!, in collaborazione con Comune di Forlì e Regione Emilia-Romagna.

Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo l’experience colloquia con la giornalista di La7 Alessandra Sardoni che incontra il pubblico in una serata dal titolo: “Comunicare la politica e informare il pubblico del tempo del social”. Informare il pubblico e comunicare la politica entrano sempre più spesso in contrasto perché la comunicazione (pervasiva) dei e sui leader è spesso auto-prodotta e focalizzata sulle rispettive narrazioni o sulla loro capacità narrativa invece che sui fatti. Questo è esasperato dalla possibilità di aggirare o azzerare la mediazione giornalistica attraverso i social, dalla inclinazione del pubblico (dei social in particolare) a domandare narrazioni che confermino i rispettivi pregiudizi, dai tempi rapidissimi della circolazione delle notizie (vere e false) che i social consentono. Come se ne può uscire? Quale ruolo può ancora svolgere l’informazione professionale su carta, radio, tv, web e quale formazione serve? Evento in collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

La Notte Europea dei Ricercatori vede, a partire dalle 9 del mattino fino a tarda notte, tantissimi giochi, esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, visite guidate e mostre, workshop, conferenze, concerti e flash mob presso il campus universitario di forlì, i musei di San Domenico e le Gallerie Caproni di Predappio.