Michele Riondino racconta il vangelo di don Gallo e De Andrè

Sabato 17 al Diego Fabbri arriva Michele Riondino, attore noto anche al pubblico televisivo. In "Angelicamente anarchici" darà voce a Don Andrea Gallo e racconterà il suo quinto Vangelo: quello ‘Secondo Fabrizio De Andrè’. Dice Riondino, qui anche nelle vesti di regista: “I miei vangeli sono cinque: Matteo, Marco, Luca, Giovanni e… Fabrizio. È la mia ‘Buona Novella’ laica. Scandalizza i ben pensati, ma è l’eco delle parole dell’uomo di Nazareth che, ne sono certo, affascinò il mio amico Fabrizio. Quella tra Don Gallo e De Andrè è stata un’amicizia intima e fortissima; ad unire profondamente il poeta e il sacerdote anarchico sono stati il desiderio di giustizia, la cultura libertaria e soprattutto la concezione della vita come cammino e incontro, prescindendo da qualsiasi pregiudizio. Don Andrea Gallo per comporre il suo “vangelo laico” ha scelto alcune delle più belle canzoni di Faber, nelle quali ha ritracciato il nucleo del messaggio evangelico, che è un messaggio penetrante e universale: c’è la coscienza civile, la comprensione umana, la guerra all’ipocrisia e il desiderio di riscatto della condizione umana emarginata perché “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. Lo accompagnano sul palco i musicisti Francesco Forni, Ilaria Graziano e Remigio Furlanut.