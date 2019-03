"Mignolina", una favola di Andersen che parla di diversità

Un nuovo appuntamento per i bambini e le famiglie al Teatro Il Piccolo di Forlì. Domenica 10 marzo alle ore 16 andrà infatti in scena lo spettacolo Mignolina della compagnia La Piccionaia.

Scritta e diretta da Ketti Grunchi, la pièce è interpretata da Aurora Candelli, Francesca Bellini e Julio Escamilla.

Lo spettacolo racconta la storia di Mignolina, che Andersen inventò per una sua amica, piccola e di salute cagionevole. E come tutte le sue storie, parla di diversità, di un mondo troppo grande, di un tavolo troppo alto, di persone troppo adulte. Di un viaggio alla ricerca di qualcuno di uguale, di piccolo e sorridente, di gentile e bellissimo. Tre giovani attori interpretano via via tutti i personaggi, in una dimensione onirica e surreale, con divertimento e in relazione di gioco, tra di loro e con il pubblico.

In questa storia c’è una signora che vuole avere una bambina tutta sua. Così fa un buco nella terra e ci mette dentro un seme magico. E una mattina spunta un fiore. Dentro c’è una bambina. Piccola. Come…un ditino. E la chiamano Mignolina.

Biglietti: 5 euro (posto unico).