Milena Miconi in scena con la commedia "Una settimana, non di più"

Va in scena lo spettacolo "Una settimana, non di più" mercoledì 10 aprile, ore 21, al Teatro comunale di Dovadola. Una regia di Francesco Branchetti con Milena Miconi, Mario Antinolfi e Antonio Conte.

"Una settimana, non di più" è una divertentissima commedia di Clément Michel in cui i colpi di scena e le situazioni esilaranti si susseguono in un ménage à trois, a tratti grottesco, e l'autore è dotato senz'altro di uno stupefacente virtuosismo nel costruire una pièce dall'intreccio e dalla comicità davvero irresistibili.

Le bugie dei personaggi e gli equivoci che esse provocano creano infatti una serie di situazioni irresistibilmente comiche degne della più interessante commedia francese contemporanea.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.