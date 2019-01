"Mio nonno diceva sempre di no", una cronaca dai lager tedeschi

Sono ormai passati 80 anni da quel periodo in cui in Europa si combatteva la seconda grande guerra. Tra le tante drammatiche storie vissute dagli italiani in quel periodo ne sarà presentata una molto particolare giovedì 24 gennaio alle ore 21 presso il Circolo Acli di S.Martino in Strada (nel teatro adiacente in Piazzale della Pieve 1).

Una storia per tanti sconosciuta quella di Balilla Gardini raccontata nel libro “Mio nonno diceva sempre di no” scritta dal nipote Francesco Satanassi. Grazie ad un diario, a cui il nonno affidava le esperienze di quei giorni seguenti l'8 Settembre 1943 (in cui l'Italia annunciava l'armistizio con le forze alleate), lo scrittore racconta il dramma di quei soldati che furono internati nei lager tedeschi poiché decisero di non collaborare con il regime nazista. Molte di queste persone persero la vita e i sopravvissuti tornarono nel silenzio dopo la guerra. La presentazione del libro ridà voce a questi uomini che coraggiosamente, e senza armi, scelsero di opporsi al regime. L'evento è organizzato in collaborazione con le parrocchie di S.Martino, Grisignano, Collina, S.Lorenzo e con il patrocinio del Comune di Forlì. Interverranno l'autore del libro e Damiano Valeriani che, dopo il saluto del presidente del Circolo Acli Cristian Pancisi, si alterneranno in letture e monologhi. Durante l'evento sarà possibile visitare una piccola mostra con il diario, le lettere e altri documenti del periodo.



Per ulteriori informazioni o acquisto del libro contattare l'autore (indirizzo e-mail checcosata@gmail.com)