I misteri di Pascoli dantista: conferenza sui segreti della sua critica alla Commedia

Giovedì 11 aprile, ore 18, a Palazzo Romagnoli l'associazione culturale direzione 21 presenta la quinta edizione di "Dante. Tòta la Cumégia". Per l'occasione Alberto Casadei ci svela "I misteri di Pascoli dantista". Prendendo come spunto la domanda che costituisce il sottotitolo della conferenza, "L’interpretazione pascoliana di Dante nasconde aspetti ancora non chiariti?", il professor Casadei (che insegna letteratura italiana all'Università di Pisa) ci racconta un Pascoli diverso da quello che conosciamo: il critico e interprete di Dante, autore di volumi e saggi pubblicati soprattutto tra 1895 e 1904, caratterizzati da un'interpretazione allegorica e numerologica parecchio singolare. Una lettura fatalmente condizionata dal vissuto traumatico del giovanissimo Pascoli.

La conferenza è a ingresso libero fino a esaurimento posti.