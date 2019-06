Misteri e verità sui Templari, la parola agli esperti

Venerdì 14 giugno alle 18.30 nella sede di Confartigianato di Forlì, in viale Oriani 1, si tiene un interessante approfondimento sulla storia dei templari. La conferenza dal titolo “Templari, misteri, verità” si avvarrà della competenza di Mauro Giorgio Ferretti, Magister Templi e profondo conoscitore della storia del mistero e della vita quotidiana del più temuto e controverso Ordine Cavalleresco dell’Occidente Cristiano: l’Ordine del Tempio.

Promosso dai Templari Cattolici d’Italia, in collaborazione con l’Associazione forlivese, l’appuntamento mira a offrire uno spaccato storico di un periodo ancora poco conosciuto. Come lo stesso Ferretti spiega “dopo le ingiuste accuse e infamanti affermazioni, dopo le terribili torture inflitte a Cavalieri senza macchia, dopo gli scellerati roghi di centinaia di uomini coperti solo del bianco mantello, dopo tutto ciò si pretendeva e si perseguiva anche la “Damnatio Memoriae” perpetrata in eterno. La storia, si dice, ha da seguire il suo corso e non ci resta che accettarla, vista l’assoluta impossibilità di incidere su avvenimenti tanto lontani nel tempo, anche se vicini al nostro cuore. Ma non intendo rendermi complice di chi ha voluto “cancellare” anche il solo nome del Tempio e dei Poveri Cavalieri di Cristo, dal libro della storia umana.” Per questo è impegnato a far conoscere il ruolo chiave svolto dai Templari nella storia. Una relazione appassionata che saprà offrire spunti di riflessione interessanti. L’appuntamento è gratuito e aperto alla cittadinanza, fino a esaurimento dei posti disponibili.