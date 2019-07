Monica Piancastelli dà voce alle scoperte dell'archeologo bertinorese Luigi Maria Ugolini

Nei giovedì del mese di agosto a Bertinoro prendono vita I Giovedì della Rocca, incontri in cui diversi autori presentano delle opere letterarie, che vertono sulla storia del territorio nazionale e sul folklore e le tradizioni della Romagna.

Gli appuntamenti si terranno nel Cortile della Rocca arcivescovile.

Giovedì 1 agosto, alle ore 17:30, la rassegna si apre con Monica Piancastelli presenta il suo libro "Malta: le costruzioni preistoriche. Un archeologo racconta" (Polaris Editore, 2018).

L’autrice, geoarcheologa, restituisce la voce ad un archeologo romagnolo del passato, Luigi Maria Ugolini, nato a Bertinoro nel 1895 e morto a soli 41 anni, per narrare i cosiddetti “templi” maltesi, i più antichi edifici preistorici del Mediterraneo risalenti a circa 6.000 anni fa e patrimonio dell’UNESCO.

Un esempio di storytelling in cui i dati scientifici perdono la consueta freddezza per affiorare nel racconto di chi osservò e descrisse con grande perizia i monumenti maltesi, in una trama nella quale il passato preistorico, il passato storico e il presente si intrecciano con equilibrio.

Una guida ma anche un saggio per comunicare l’Archeologia al grande pubblico e che si inserisce in uno dei percorsi dell’Archeologia Pubblica ovvero dell’Archeologia al servizio della comunità.

Successivo appuntamento giovedì 8 agosto, alle ore 17:30, con Veronica Focaccia Erani che presenta "Divagazioni sul folklore romagnolo" di Nino Massaroli (La Mandragora, 2018).