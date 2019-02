Monsignor Mario Toso presenta il volume "Per una nuova democrazia"

Nuovo appuntamento giovedì 28 febbraio, con la rassegna "Incontri a Palazzo", dedicata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì alla promozione degli autori e degli editori locali. Il Palazzo del Monte di Pietà ospiterà infatti alle 17 la presentazione del saggio di mons. Mario Toso "Per una nuova democrazia".

Il volume riprende e sviluppa un saggio precendente del vescovo di Faenza-Modigliana, ovvero "Riappropriarsi della democrazia", sottolineando, con riferimento all'attualità, l'importanza di reagire all'individualismo libertario imperante che smantella lo Stato di diritto ed erode, con il bene comune inclusivo di tutti, la solidarietà, la destinazione universale dei beni e l'ecologia integrale. "Occorre proporre ed educare ad un più autentico concetto di libertà - osserva mons. Toso - la libertà non è solo spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo da accrescere la libertà altrui. Diventa sempre più chiaro che, se le società civili intendono conservare uno stile di vita di tipo democratico e partecipativo, occorre adoperarsi per la nascita di nuovi movimenti sociali, per la riforma dei partiti e delle molteplici istituzioni, che popolano il tessuto civile, non esclusi i sindacati. In mancanza di ciò, sarà impossibile sperare nel rilancio di adeguate rappresentanze politiche”.Già segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, con una formazione ramificata, il vescovo Toso è tra i massimi esperti di Dottrina Sociale al mondo.

L'incontro, ad ingresso libero, sarà introdotto e moderato da Alessandro Rondoni.