Moreno il Biondo, auto d'epoca e gastronomia locale per i "Romiti d'Autunno"

Il 21 ottobre tornano nel Quartiere Romiti di Forlì i "Romiti d'Autunno". Appuntamento all'interno del parcheggio del palazzetto dello sport Villa Romiti (chiuso completamente al traffico veicolare) sito tra la Via Sapinia e Via Valeria.

Programma

Dalle 9:00 si apre l'esposizione di bancarelle di creativi. L'area della festa sarà allietata da esibizioni country a cura della scuola di ballo western dance Country Soul. Alle 12:00 si pranza con polenta e primi piatti ai funghi porcini, tartufo, salsiccia, carne ai ferri e altre bontà.

Nel pomeriggio, alle 15:00, arriva la musica con Moreno Il Biondo & Orchestra il Grande Evento. Ore 17:00 castagne e vin brulé per tutti allietati sempre con musica romagnola. Alle 19:00 si cena con piadina romagnola carne ai ferri. La festa verrà completata dalla presenza di associazioni, che porteranno le loro attività di ogni genere.

Verranno allestiti diversi punti di attrazione per gli anziani, per le famiglie e anche per i più giovani. Non mancano quindi attrazioni per i bambini, diverse mostre di auto d'epoca e sportive.

Entrata a offerta libera, il ricavato sarà versato in beneficenza come tutte le feste organizzate dal quartiere Romiti.