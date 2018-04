"Mostra a sorpresa" alla Casa di Riposo Pietro Zangheri

Fino al 12 aprile nella Sala Galassi della Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì è aperta la mostra dello scultore e pittore Paolo Grande. Grande, in collaborazione con Stefania Santandrea, educatrice della Casa di Riposo, condurrà un laboratorio artistico di lavorazione della creta dedicato agli Ospiti della Struttura al fine di favorire la manifestazione dell’espressività e della creatività individuale. Il laboratorio, così come l’ esposizione , avrà il titolo di "Mostra a sorpresa”, in quanto anche gli oggetti realizzati dagli Ospiti verranno successivamente esposti.