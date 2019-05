Le Conversazioni sulla fotografia di Silvia Camporesi in mostra al Neg'Ozio

Venerdì 24 maggio alle 18 al Neg'Ozio, si inaugura la mostra che espone le fotografie di Silvia Camporesi, realizzate durante il corso "Conversazioni sulla fotografia" condotto dalla stessa Camporesi. Il corso si è sviluppato su sette incontri, cinque dei quali riservati per l'appunto a conversazioni con affermati esperti del settore, come il celebre fotografo Luca Campigotto.

Dopo le tre personali di Marco Utili, Paolo Piscolla e Franco Cecchelli (in qualità di vincitori del photocontest associato alla mostra di Ferdinando Scianna "Viaggio, Racconto, Memoria", ospite in autunno dei Musei San Domenico), neg'Ozio, lo spazio libero per il lavoro culturale aperto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Civitas al piano terra di Palazzo Albertini, ospita dal 24 maggio a sabato 8 giugno la mostra di questa affermata fotografa. L'ingresso è libero.