In mostra i dipinti di Alfonso e Nicola Vaccari

Dal 5 ottobre al 3 novembre la mostra di pittura degli artisti Alfonso e Nicola Vaccari viene ospitata dal Ristorante-Enoteca La Vecia Cantena d'la Prè, presso la Cà dè Sanzvès di Predappio Alta. L'esposizione a cura del prof. Luigi Impieri viene inaugurata il 5 ottobre alle 17.00.



Alfonso e Nicola Vaccari, gemelli pittori e scrittori, classe 1961, sono nati a Forlì dove vivono e lavorano. Si sono diplomati al liceo artistico di Ravenna e all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

La loro pittura guarda principalmente alla realtà del nostro tempo, per cui la loro ricerca artistica negli anni è proseguita verso un ritorno all’ordine, nell’ambito del neorealismo, sino ad approdare nella Nuova Figurazione italiana. È un recupero della memoria attraverso scenari notturni urbani e crepuscolari, nel vissuto della quotidianità. Hanno partecipato a numerose mostre collettive e personali a livello nazionale e internazionale, come artisti indipendenti; sono considerati fra i maggiori esponenti della pittura di paesaggio contemporaneo. Le tematiche pittoriche dei Vaccari, vertono in due principali direzioni: quella del paesaggio urbano e quella della centralità della figura femminile, esaltandone la sensualità.

Da tempo è noto che dipingono a “quattro mani”, una loro componente della vita che li ha sempre contraddistinti in quanto gemelli monozigoti, permettendogli di compenetrare in assoluta sintonia lo svolgimento di un’opera.