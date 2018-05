Mostra finale per Arteam Cup alla Fondazione Dino Zoli

Arteam Cup, premio d'arte contemporanea organizzato annualmente dall'Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV),

giunge alla quarta edizione con la mostra finale che si terrà alla Fondazione Dino Zoli di Forlì dal 12 maggio al 16 giugno 2018.

La Giuria di Arteam Cup 2018 - composta da 6 membri: Matteo Bergamini (giornalista e critico d’arte, Direttore Responsabile Exibart),

Gigliola Foschi (storica e critica della fotografia, membro del comitato di MIA Photo Fair), Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Roberto Ratti (fondatore Traffic Gallery, Bergamo) Marta Santacatterina (giornalista pubblicista e dottore di ricerca in Storia dell’arte), Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte) ha selezionato per l'evento finale, fra oltre 400 candidati, 65 artisti:

16 Under 30 e 49 Over 30.