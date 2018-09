Al Chiostro di San Mercuriale la mostra fotografica "Per Amore"

Dal 30 settembre al 14 ottobre il chiostro di San Mercuriale ospiterà la mostra "Per Amore", organizzata dall’Unhcr. Composta da 20 scatti, la mostra si propone di descrivere l’amore, nelle sue molteplici forme, attraverso le immagini. La mostra nasce dall’omonimo concorso fotografico lanciato lo scorso novembre dall’Unhcr a cui hanno partecipato circa 600 fotografi. Più di 3mila le foto arrivate e selezionate dalla giuria di esperti. Dalle foto arrivate per il concorso, sono state selezionate le immagini della mostra Per Amore. L’iniziativa è promossa dall’Unhcr in collaborazione con Photo Op e Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), il fondamentale supporto tecnico di Canon e il Patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.