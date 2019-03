L'arte di Grota incontra Castrocaro: inaugura la mostra dai colori vivacissimi

Il pittore Franco Gianelli, in arte Grota, espone al ristorante "La Cantinaza" di Castrocaro e dedica la mostra alla località termale con numerose opere del territorio. L'appuntamento inaugurale si terrà domenica alle 17. L'artista incontra la località termale e la dipinge come è solito fare, immergendosi nel suo personale e originale mondo surreale fatto di colori vivacissimi e fervida immaginazione Surreale è infatti la panoramica di Castrocaro dove in un cielo azzurrissimo, volano angeli che portano, come fossero doni, i luoghi e simboli più rappresentativi della cittadina. L’angelo d’oro ha in mano l’immagine della Beata Vergine dei Fiori patrona di Castrocaro, mentre gli altri portano il Tempietto delle Acque, il Padiglione delle Feste, lo stemma del Comune e l’immagine delle Acque Termali.

Anche Grota si dipinge assieme agli angeli per omaggiare la sua opera prima di Castrocaro, portando la porta d’accesso al centro storico.

Nel centro del quadro spiccano il Campanone simbolo di Castrocaro e la fontana che vuole ricordare a tutti che Castrocaro è la città dell’acqua. Per omaggiare la famiglia Pizzigati (che per volontà di Mattia Pizzigati, a ricordo della fine del restauro del palazzo di famiglia ha commissionato l’opera) Grota poco sopra alla casa rosa ha posto un angelo che mostra lo stemma del casato. Per concludere sulla destra Grota dipinge le famose Terme con l’orologio fiorito, sovrastati da due cantanti che col loro canto rendono onore al Festival delle Voci Nuove.