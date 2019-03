Alla Rocca di Forlimpopoli una mostra di cimeli dedicata al pilota Lorenzo Bandini

In occasione dei festeggiamenti per la Segavecchia, Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli organizza in collaborazione con l'associazione Trofeo Lorenzo Bandini di Brisighella, presso la sala centro arti all'interno della Rocca di Forlimpopoli, una mostra di cimeli dedicata al prestigioso riconoscimento che porta il nome del compianto pilota Lorenzo Bandini. Domenica dalle 10 alle 18, mentre dal lunedì al venerdì dalle 19,30 alle 21,30. Ingresso libero