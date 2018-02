Alla Sala Icaro la mostra "Nuove generazioni – I volti giovani dell’Italia multietnica"

Da sabato a lunedì la Sala Icaro di via Roma ospiterà la mostra “Nuove generazioni – I volti giovani dell’Italia multietnica”. Al momento interverranno il giornalista Giorgio Paolucci, curatore della mostra, nonché Luna El Maataoui e Marouen Bejaoui, studenti universitari che porteranno la propria testimonianza di giovani cittadini italiani con alle spalle origini etniche differenti. Realizzata per l’ultima edizione del Meeting di Rimini, la mostra è stata voluta a Forlì dal Centro Culturale Don Francesco Ricci, dal Museo Interreligioso di Bertinoro, da Forlì Città Aperta, dal Servizio Migrantes e dal Comune di Forlì, che lavorando in stretta sinergia, hanno deciso non solo di renderla visibile alla cittadinanza, ma di farlo acquistandone due copie. Sarà così possibile anche per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado e non solo, di farne richiesta esponendola gratuitamente presso i propri locali. Nuove generazioni di giovani che vogliono parlare ai propri coetanei dell’esperienza vissuta. Per chi volesse farne richiesta il contatto è il Comune di Forlì, Ufficio Pace e Diritti Umani. La mostra sarà accessibile dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero.