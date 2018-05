Mostra personale dell'artista Idilio Galeotti a Predappio Alta

Intensa attività per l’artista Idilio Galeotti di Modigliana, da anni impegnato in progetti creativi e in mostre in tutta Italia e all’estero, nei giorni scorsi è stato intervistato dal critico Antonio Dal Muto su Video Regione, nel programma “Incontri con l’artista", occasione per presentare il suo fare arte e nuovi progetti.

Galeotti è appena rientrato dopo una settimana di permanenza a Belvedere Marittimo in Calabria, insieme al gruppo Trencadis di Forlì, dove ha inserito sul lungomare una sua installazione di 11 x 2 metri, composta da 30 gabbiani in ceramica smaltata, con l’inserimento di diversi triangoli di specchi per far si che il visitatore oltre a guardare i gabbiani, vede se stesso e la natura che gli sta attorno…il mare.

"Applicazione - racconta - che ha richiesto un lungo lavoro e fatica, ma che come dice l’artista mi ha dato tante soddisfazioni, sia per il coinvolgimento delle Istituzioni, ma anche per la grande partecipazione e coinvolgimento dei cittadini del luogo, che entusiasti hanno partecipato all’installazione dell’opera. Penso si possa dire che portare il bello, sia un dovere di ogni artista che si pone l’obiettivo di migliorare questa società, inoltre è stato come portare un pezzetto di Romagna in quei luoghi e anche di questo sono soddisfatto".

Inoltre Galeotti in questi giorni è impegnato negli ultimi preparativi per la mostra che inaugurerà sabato 19 maggio alle ore 17 a Predappio Alta, al Ristorante Enoteca “La vecia Catena d’la Prè” locale con una prestigiosa antica cantina, nel quale di sovente si svolgono mostre selezionate d’arte, con la presentazione della mostra del Prof. Luigi Impieri, docente dell’Istituto artistico di Forlì.

Questo periodo, molto intenso, conclude Galeotti "mi rende molto felice e motivato nel far bene con i miei progetti artistici, penso che l’arte debba essere rappresentata, sia attraverso l’esposizione in mostre in musei o gallerie, ma soprattutto fra la gente, deve sapersi calare nei luoghi dove si vive realmente e portare, sui messaggi culturali per migliorare la società in cui viviamo".