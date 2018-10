Per la Festa di San Mercuriale la mostra di quadri "Adotta un campanile"

In occasione della festa di San Mercuriale del 26 ottobre, saranno esposte al pubblico alcune opere pittoriche di artisti che parteciparono al concorso “Il campanile nel cuore dei cittadini”, bandito nel 1981 dall’allora Abate Monsignor Bruno Bazzoli per gli 800 anni della Basilica di San Mercuriale di Forlì. Presero parte all’iniziativa 15 artisti di buon livello che raffigurarono il campanile dell’abbazia in chiave allegorica o simbolica e mettendo in risalto la storia antica e recente, cristiana e civile, che ha dato a Forlì la sua identità. La mostra, aperta da sabato pomeriggio alle 16 nella sala del chiostro di San Mercuriale, rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18, fino a domenica 28 ottobre. Le opere in mostra potranno essere acquisite tramite offerta, che sarà utilizzata a sostegno del nuovo riscaldamento nelle aule del catechismo e del gruppo scout dei lupetti, che da quest’anno ritorneranno a svolgere le loro attività nella parrocchia di San Mercuriale. La cosiddetta operazione “Adotta un campanile” è stata lanciata proprio per permettere alla parrocchia di sostenere il progetto riscaldamento.