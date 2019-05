"Con più tatto, prego!": una mostra per raccontare un progetto alla scuola Don Oreste Benzi

Sabato 1° giugno alle ore 16 si inaugura, presso la scuola “Don Oreste Benzi”, la mostra conclusiva del progetto “Con più tatto, prego!”, sostenuto dalla Fondazione Marcegaglia e dal Comune di Forlì: sviluppare il senso del tatto, attraverso attività artistiche di vario genere (dal ricamo al lavoro a maglia alla pittura espressiva), contribuisce ad accrescere la sensibilità verso l’altro, verso il suo modo di essere, la sua storia, le sue ricchezze e differenze. Guidati nei laboratori dalla docente Gloria Salvatori, i bambini della scuola primaria hanno seguito un percorso artistico che ha permesso di realizzare opere dal notevole impatto emotivo: queste, insieme ad altri lavori, verranno esposte nella mostra aperta fino al 7 giugno.

Il progetto ha visto la messa in scena anche di uno spettacolo teatrale originale, in collaborazione con la cooperativa Domus Coop, liberamente tratto dai racconti di Oscar Wilde “Il principe felice” e “Il gigante egoista”. Ha inoltre fatto instaurare un vero “con-tatto” con una community school africana gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - Condivisione fra i popoli, a N’dola in Zambia, all'interno del progetto Cicetekelo, che significa "speranza". I bambini delle due scuole, Forlì e N'dola, hanno lavorato parallelamente, ognuno con materiali e forme tipiche del proprio paese. Poi via internet si sono collegati per mostrare le proprie opere e conoscersi reciprocamente.

All'inaugurazione partecipa anche una maestra zambiana, per illustrare i lavori dei bimbi portati da N’dola, esposti insieme a quelli della “Don Benzi”.