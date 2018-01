Mostra sull'identità di genere tra realtà e finzione

La Fondazione Dino Zoli, dal prossimo 24 febbraio, ospiterà una mostra che esplorerà il tema dell’identità di genere, sollevando riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea. In esposizione, le opere fotografiche della giovane artista ravennate Silvia Bigi, formatasi al DAMS di Bologna, al Centro Sperimentale Adams di Roma e all’International Center of Photography di New York.

Curata da Francesca Lazzarini, la mostra comprenderà fotografie, installazioni, documenti di finzione e objets trouvés raccolti tra i Balcani e la Romagna, accompagnando lo spettatore in un percorso che mescolerà realtà e finzione, suggestioni poetiche e provocazioni critiche. In tempi in cui il femminicidio è argomento alla ribalta di tutti i canali d’informazione nazionali.

L’albero del latte approccia il tema della condizione di genere toccando aspetti universali e quotidiani, interrogandosi sul rapporto tra natura e cultura e sulle possibilità di sovvertire le norme sociali dominanti. Con L’albero del latte la Fondazione Dino Zoli inaugura un programma teso alla promozione e al sostegno della creatività giovanile.