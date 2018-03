Mostra sull'ultimo signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi

L'ultimo signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi, sarà il protagonista di una mostra di armi bianche del Rinascimento durante le festività pasquali. L'originale esposizione sarà allestita proprio nella rocca che fu dimora della famiglia Zampeschi, all'interno della sala mostre. L'esposizione inaugurerà la domenica di Pasqua alle ore 12 e rimarrà aperta fino alle 20, mentre il lunedì di pasquetta aprirà dalle 10 alle 20. Solo due giorni per poter ammirare una collezione praticamente unica di armi bianche originali, che raccontano la storia del capitano d'arme del periodo rinascimentale. Le armi, provenienti da una collezione privata, verranno spiegate dagli stessi allestitori in un percorso che ne rivelerà utilizzo e segreti. L'evento è organizzato dalla Pro Lodo di Forlimpopoli e curata dall'associazione culturale forlivese Armorum Ars in collaborazione con il consorzio turistico Living Romagna, le Pro Loco di Castrocaro e Terra del Sole, l'Ente Palio di Santa Reparata, Confguide Forlì-Cesena e Romagna Full Time. L'appuntamento rientra negli eventi collaterali alla mostra “L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio”. La Pro Loco di Forlimpopoli ha dedicato proprio a Brunoro II L'ingresso alla mostra è gratuito.