Mostre, degustazioni di vino e scritture nel bosco al festival "Tre d'Ozio"

Nella storica Tinaia di Villa la Collina nei giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio a Tredozio si svolge il Festival Tre D'Ozio.

All'interno del Festival si tiene la IV Mostra di Etichette di Vino organizzata dalla Contessa Maria Teresa Vespignani Boselli. Il tema dell'esposizione, curata anche quest'anno dal Collezionista faentino Paolo Antenore, ha come titolo "Vino e Quadrupedi". Vengono esposte rare e interessanti etichette di vino con una insolita grafica dedicata agli animali sia domestici, che selvaggi. Siamo di fronte ad un singolare avvicinamento globale tra il mondo del vino e quello degli animali per promuovere da un lato aree riconosciute della coltivazione della vite, dall'altro per proteggere lontani territori naturali altrettanto importanti dove convivono numerose specie e razze di animali da salvaguardare.

Ad accogliere i visitatori ci sono gli assaggi dei preziosi vini della Cantina Cà Gianna di Tredozio dove il principio che informa la produzione sta nel motto che "Il vino è la poesia della terra".

Inoltre, sabato 6 luglio al Rifugio Casa Ponte prende vita "Il bosco delle parole", una full immersion di scrittura creativa in occasione del festival “Tre d’ozio”. Una giornata diversa dal solito, con carta e penna, immersi nell’atmosfera rilassante del bosco.

Alle 10 il ritrovo e le iscrizioni, poi alle 10.30 il programma entra nel vivo con l’incontro di scrittura creativa “Ispirati dal bosco”, condotto da Mauro Gurioli, scrittore ed editore di Tempo al Libro. Alle 17.30 il momento conclusivo al Rifugio Casa Ponte, con la lettura “open air” dei testi dei partecipanti. Il reading, aperto al pubblico, avrà come protagonisti gli scrittori che sceglieranno di leggere le proprie opere composte nel bosco. La casa editrice Tempo al Libro premierà i lavori migliori con l’omaggio di alcuni libri.

Le iscrizioni al “Bosco delle parole” sono già aperte e si chiudono al raggiungimento del limite dei posti disponibili (25). La quota individuale di partecipazione, da versare al momento del ritrovo, è di 50 € e comprende: incontro ed esperienza di scrittura, pranzo, tessera dell’Associazione Ti.Va? e un libro omaggio. Costo del solo pranzo per eventuali accompagnatori: 20 € (antipasto, tagliolini al ragù o vegetariani, dolce, acqua, un bicchiere di vino, caffè). Per altre informazioni e per iscriversi: tel. 347 2567067, info@tempoallibro.it.