In memoria di S.Giovanni Paolo II: due mostre alla basilica San Mercuriale dedicate al pontefice polacco

A quarant’anni dall’elezione di S. Giovanni Paolo II, la Basilica San Mercuriale di Forlì di Piazza Saffi, ospiterà l’inaugurazione delle mostre “Dal concilio alla canonizzazione: il pensiero filosofico del Santo Padre" e “Karol Wojtyla in bianco e nero”. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo di Preghiera di MontePaolo e dalla Basilica di San Mercuriale, in collaborazione con l’Associazione culturale italo-polacca di Pontenure (Piacenza), e con il patrocinio del Comune di Forlì e l’Ambasciata della Repubblica di Polonia, dal primo al 16 ottobre, con orario di apertura previsto dalle 7:30 alle 19 e con ingresso gratuito. Durante l’inaugurazione, fissata per lunedì alle 20:30, si svolgerà una liturgia di ringraziamento e accoglienza della reliquia del pontefice polacco, con la testimonianza del mons. S.E.R Mieczyslaw Mokrzycki, arcivescovo di Leopoli, già segretario di Giovanni Paolo II.