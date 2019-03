"Il matrimonio degli alberi", gli scatti di Giulio Sagradini

Da sabato 9 a domenica 17 marzo viene esposta alla Sala XC Pacifici di Forlì la mostra "Il matrimonio degli alberi", scatti di Giulio Sagradini. Inaugurazione sabato 9 marzo, ore 17.00. Presenta il dott. Massimo Milandri. Intermezzi sonori di Zampogne Zampanò Trio.

In Italia ci sono ancora luoghi dove l’ospitalità è un valore ed il saluto, anche tra sconosciuti, una consuetudine.

Ci sono ancora alcuni paesi tra le montagne della Lucania e della Calabria dove è possibile condividere con i residenti un’antichissima tradizione, il Maggio: un rito arboreo, arcaico, primaverile, di origine ancestrale, propiziatore di fertilità e prosperità.

E’ un culto pagano che nel corso dei secoli è stato cristianizzato ed unito alla festa del santo patrono.

Il Maggio celebra l’unione di due alberi: una pianta imponente diritta e spoglia, il Maggio (maschio), con una pianta sommitale sempreverde bella, la Cima (femmina).

Dai boschi le piante vengono scelte, tagliate, portate separatamente in paese, lavorate, unite, innalzate ed infine scalate.

Nel paese i giorni del Maggio trascorrono in un clima di aggregazione, gioia, canti e musica sempre in abbondanza di cibo e di vino.

Pur modificato in alcuni aspetti, il Maggio ha mantenuto inalterato il suo spirito.

Nutro ammirazione e stima per questi uomini che hanno saputo mantenere le loro tradizioni, senza trasformarle in avvenimenti solo per i turisti.

Orari: 9.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00 info: 329 2125653