"La Valigia", il mondo a colori di Alessandra Rinaldi

Dal 30 marzo al 14 aprile viene esposta presso la Galleria Michelacci di Meldola la mostra dell'artista Alessandra Rinaldi dal titolo "La Valigia".

In una sorta di favola, l'artista presenta se stessa come una bambina diventata donna che sente la necessità di un mondo a colori: "C’era una volta una bambina che aveva le gambe lunghe; i suoi piedi erano ben saldi al terreno, sondava curiosa tutte le strade. In un soffio ha percorso il suo tempo più o meno felice con passi fermi e scanditi in avanti; da figlia a mamma, da bambina a donna, da compagna a moglie, da studentessa a lavoratrice. Un giorno mi sono fermata ed in quell’attimo mi sono chiesta: “E adesso cosa mi manca per essere felice?” Vivere in un mondo a colori. La tristezza è grigia, la felicità è a colori. Respira forte il cielo blu, immergiti nel verde mare, abita nel paese arcobaleno, così che anche la più nera tempesta, non ti farà più paura".

Alessandra Rinaldi nasce il 6 gennaio 1971, a Meldola dove risiede; è moglie e madre di due figli; lavora come ragioniera in una ditta di trasporti locale ma la necessità di esprimere la propria arte creativa, sempre e soprattutto, nella quotidianità della vita, è ciò che la spinge ad iscriversi al corso serale del Liceo Artistico e Musicale di Forlì, nella sezione arti figurative.

Orari: martedi-mercoledì-venerdì 16-19; sabato e domenica: 10-12 16-19.