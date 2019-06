Scatti e design: in mostra i "Probabili dettagli" di Giuseppe Bertolino e Michele Truppi

Dal 7 giugno al 7 agosto viene ospitata a La Rosa Arredamenti la mostra "Probabili dettagli" di Giuseppe Bertolino e Michele Truppi.

Il 7 giugno si inaugura la mostra degli artisti Giuseppe Bertolino e Michele Truppi in uno spazio particolare, un negozio di arredamenti, uno shoroom di mobili e oggetti particolari a Terra del Sole.

Da una collaborazione fra Stefano Monti e Giuseppe Bertolino nascono oggetti di design, mobili, arredi, lampade, pezzi unici.

Michele Truppi porta in mostra opere fotografiche, splendidi scatti, in certi casi a colori, quando deve mettere in risalto la forma. Gli scatti di Truppi, con inquadrature contemporanee, veloci, sono scatti sensuali, ci mostrano, svelandosi ai nostri occhi immagini dove è possibile cogliere l'attimo.

Il filo conduttore della mostra è il colore, i probabili dettagli, che vanno cercati e scoperti nella osservazione delle opere in esposizione. Il colore si fa forma, nelle sue molteplici fisicità e sfumature, in un tentativo riuscito di dare emozioni, facendo sì che qualcosa di naturalmente informe assuma la forma del colore.

La mostra viene inaugurata alle 20.30 dal Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Marianna Tonellato. Segue l'intervento dell'assessore al turismo Liviana Zanetti e la presentazione critica di Flavia Bugani. A seguire degustazione e aperitivo.