Motocinghiale, e sono dieci. Tra Portico e Tredozio il raduno dei bikers

Il Monte Busca torna a ospitare per la decima edizione il Motocinghiale, che si ripresenta dunque nella località sul passo della strada provinciale 22, fra Portico e Tredozio. Il raduno "aperto a tutti i tipi di moto" è organizzato dalla bruschetteria e disco music Brusca Disco Anni 70.

Il via all'evento avverrà a partire dalle ore 9 con il Motoritrovo (info: 349.3257068), iscrizione facoltativa di 15 euro (estrazione a premi, colazione, aperitivo, tagliatelle o polenta al cinghiale, birra o vino). Alle 10 degustazione caffè Canario con crostata, cui seguirà alle 11 la partenza per il motogiro a Tredozio con aperitivo da Herry. Previsto per le 12.30 il rientro con relativo pranzo. Dalle 15 in poi, un programma fitto di divertimento e sensualità con il Sexy Bike Wash, Arancia meccanica in concerto, giochi a premi, sexy merenda, dj Set, apericena e alle 21 musica col Gruppo Live.

Attesi anchw ques'anno centinaia di motociclisti da tutta la Regione. Il Motocinghiale si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati, complici i primi caldi e la ricerca di refrigerio in una zona fresca e piena di possibilità escursioni uniche nel loro genere, come quella al famoso vulcanino e le colline nei dintorni.