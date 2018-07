Motoraduno a Pievequinta di Forlì nel ricordo di Zigolo

Puntuale come un orologio svizzero, sabato e domenica, al Campo Sportivo di Pievequinta di Forlì ritorna il “Moto Guzzi Memorial Zigolo”. Dedicato al campione forlivese Sergio Valentini, scomparso il 29 agosto 2003, è organizzato dal Moto Club “Aquile della Notte M.G.W.C. Forlì” ed è aperto a tutti i tipi di moto. Giunto alla 13esimo edizione, il raduno prevede per le 14 di sabato l’apertura delle iscrizioni, cui farà seguito alle 17 un mini giro a Forlimpopoli per visitare la collezione privata “Guzzi” allestita in viale Roma, 32. Il museo, dedicato al giornalista sportivo Augusto Farneti, scomparso nel 2014, è frutto della straordinaria passione motoristica di Elio Brunelli. Si tratta di 650 metri quadri di superficie, impreziositi da più di cinquanta Moto Guzzi costruite tra il 1930 e il 1970, tutte rigorosamente restaurate ed omologate ASI. I bolidi sono esposti all’interno di un locale, dove è possibile ammirare anche oggetti d’epoca, pubblicità, accessori e documenti inerenti il motociclismo storico.

Sempre sabato, alle 19.30, è prevista l’apertura degli stand gastronomici dietro l’ex Casa del Fascio di Pievequinta, recentemente restaurata dall’imprenditore forlivese Sergio Bordandini e successivo intrattenimento musical canoro. Il “Moto Guzzi Memorial Zigolo” s’inserisce nella festa del Centro sportivo di Pievequinta, che proseguirà per l’intera giornata di domenica 15. Quest’anno, il giro domenicale che prenderà il via alle 11 da Pievequinta, si dirigerà verso Bertinoro per una sosta alla gelateria Km7, per poi raggiungere la Fratta, Polenta e Collinello, ridiscendere a Forlimpopoli e da lì rientrare a Pievequinta. “Contiamo in una forte adesione – dichiara Alberto Bravi, meccanico di biciclette in corso Garibaldi a Forlì, dietro Porta Schiavonia e cosponsor dell’iniziativa – per divertirci in sella alle nostre moto e per ricordare nel migliore dei modi l’amico Zigolo”. L’intero ricavato della lotteria del Memorial sarà donato all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla-Aism, da anni nel mirino benefico delle Aquile della Notte. Sergio Valentini, detto Zigolo, è stato uno dei più importanti “gincanisti” europei. Dal 1958 al 1985 ha dominato tutti i Campionati Italiani della categoria con oltre tremila vittorie. Nei tempi d’oro era una sorta di ambasciatore onorario della Romagna nel Vecchio Continente, specialmente per le gare di durata.

“Aveva 14 anni – ricorda l’amico Luciano Sansovini, presidente dell’associazione culturale Otello Buscherini - quando Zigolo andò a bottega da Telemaco Casadei, concessionario forlivese della Moto Guzzi: era il 1953. In quell’officina di corso della Repubblica, di fronte al Circolo Mazzini, Sergio conobbe i figli di Telemaco, Edel ed Erio, quest’ultimo già due volte campione italiano di gincana, deceduto nel 1956 a soli 23 anni”. L’incontro con Erio Casadei scatenò in Zigolo una passione irrefrenabile per la specialità. Divenne talmente bravo, soprattutto sul mitico “Guzzino”, da dominare quella nicchia motoristica per un quarto di secolo. “Sergio - conclude Luciano, che a Zigolo ha dedicato il libro “Dino Valbonesi, il Motociclismo nell’anima” – si ritrovò ad essere un tutt’uno con la Guzzi. Questa simbiosi gli fruttò anche quel curioso nome da battaglia, derivante da una motocicletta denominata appunto Zigolo, in produzione nel 1953”. Sergio Valentini, per anni concessionario forlivese della grande marca italiana, fu anche un valente preparatore della Guzzi, prima con la “V7 Sport” nelle derivate di serie e poi con la “Le Mans 850cc”, portata a 995cc nel mondiale “Endurance”.