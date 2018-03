Motores Voltre: la solidarietà arriva al Villaggio Mafalda

A Pasqua la solidarietà arriva in moto: il 31 marzo prossimo il gruppo motociclistico Motores Voltre porterà in dono le uova di cioccolato ai bambini e ai ragazzi ospiti delle Comunità Educative del Villaggio Mafalda in Via Dragoni a Forlì.

E’ già il terzo anno che l’evento si ripete, segno che nell’incontro fra persone si stringono legami che durano nel tempo e contribuiscono a rendere più unita la comunità.

I Motores Voltre sono un gruppo di ragazzi appassionati di moto e di impegno civile che ogni anno organizzano un motoraduno in memoria di Andrea Pascucci, un loro amico scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale. Col ricavato del motoraduno nel tempo hanno sostenuto diverse iniziative benefiche, come i finanziamenti a favore del Seminario di Meldola e l’aiuto alle famiglie vittime del terremoto del centro Italia.

Quest’anno gli aiuti sono per l’Asilo Sacro Cuore di Cusercoli, per dell’Opera Don Pippo (acquisto di un Karaoke per i ragazzi disabili) e per l’Associazione Enea Onlus (ricerca contro la polimicrogiria).

Ma non manca il pensiero per i bambini ospiti del Villaggio Mafalda, a cui i centauri porteranno anche quest’anno le uova di Pasqua acquistate dalla fondazione per della ricerca sulla la fibrosi cistica (FFC), quindi con un doppio valore solidale.