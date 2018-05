Mototagliatella, oltre cinquemila uova per il raduno dei record

E' il weekend del Mototagliatella, il grande raduno motoristico di Predappio che attraversa le vallate con il giro caratteristico e i rombi a invadere gli abitati dei paesi circostanti. Sabato e domenica tanti gli appuntamenti con musica, cibo e divertimento, in sella e non. Si parte sabato con le moto d'epoca e il motogiro, la sera spettaocli con Viky Bazzocchi, Nicola l'impennatore e concerto dei Joe Di Brutto.

Domenica, il ritrovo della Mototagliatella è previsto dalle 9 nella grande area "Foro Boario" di Predappio. Durante la mattinata verrà indicato un itinerario turistico attraverso le colline romagnole durante il quale sarà organizzata una sosta ristoro. L'itinerario turistico si svolge su strade normalmente aperte al traffico pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada e totalmente responsabili del proprio comportamento.

All'ora di pranzo ritrovo a Predappio dove verranno cucinate 5500 uova di tagliatelle condite con 5,5 quintali di ragù nonché tanta piadina e sangiovese di qualità. Nel pomeriggio spettacoli vari, musica e giochi, concerto finale dei Banda Larga. Per chi arriverà a Predappio il Sabato saranno messi a disposizione spazi attrezzati per campeggio ed un elenco di soluzioni per il pernottamento. L'iscrizione comprende un originale gadget ricordo + aperitivo e antipasto durante il giro del mattino + pranzo con tagliatelle e sangiovese e spettacoli pomeridiani