Mountain bike e ciclocross in gara al Trofeo Zanetti

Domenica 5 gennaio, al Polisportivo Otello Buscherini in via Orceoli 17 a Forlì si svolge la 12^ edizione del Trofeo Zanetti, una gara ciclistica organizzata dalla Società ciclistica Forti e Liberi Zanetti Cicli.

Alle ore 10 è prevista la partenza per le mountain bike. Successivamente alle 11 scatta la gara di Ciclocross.

Il tracciato di circa 3 km da ripetere per 50 minuti + 1 giro, è prevalentemente pianeggiante presenta qualche dosso e piccole asperità ed è articolato all’interno del parco con tratti di terra ed erba.

Alle ore 13 ci sarà il ritrovo con successiva partenza alle ore 14,00 per la “Wild Child”, un evento promozionale per tutti i bambini non tesserati. Basta fornire ai bambini la bici e un casco per farli divertire su un percorso sterrato in tutta sicurezza. Al termine un gadget a tutti i partecipanti e una merenda. Le gare si svolgeranno anche in caso di maltempo. Al termine, in attesa delle premiazioni, ricco buffet.