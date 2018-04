Corretti stili di vita: il Rotary Club organizza il "Move Up Day"

Sabato dalle 9 alle 13 nel Parco Paul Harris in via Bengasi, si svolgerà il "Move Up Day", una festa aperta alla cittadinanza che conclude il progetto "Move Up" realizzato dal Rotary Club Forlì con il patrocinio del Comune per promuovere l'educazione digitale, quella alla salute e prevenire comportamenti a rischio nei bambini e nei preadolescenti. "L'evento - dichiara il presidente del Rotary Club Forlì, Mario Fedriga - avrà lo scopo di far vivere in pratica esempi di comportamenti sani e salutari a tutti i bambini coinvolti, circa quattrocento, insieme ai loro genitori. Accompagneranno l'iniziativa un'importante campagna di comunicazione e sensibilizzazione pubblica sul tema, momenti di intrattenimento e testimonianze".

Il progetto "Move Up", presentato lo scorso 22 novembre durante un incontro in Salone Comunale, è stato realizzato dal Rotary Club Forlì per sensibilizzare i più giovani all'uso corretto dei nuovi dispositivi digitali: smartphone, tablet, videogames, oggi sempre più causa di dipendenza e di comportamenti a rischio per la salute. «L'obiettivo del progetto - prosegue Fedriga - è quello di formare ragazzi e genitori a un corretto utilizzo dei dispositivi digitali, favorendo anche una condivisione di responsabilità da parte di famiglie ed insegnanti, e di promuovere un giusto stile di vita con l'alimentazione, lo sport e l'attività fisica. Per contrastare il fenomeno preoccupante e sempre più diffuso della sedentarietà si è anche pensato di coinvolgere nutrizionisti e specialisti della salute in campo sportivo".

In questi mesi il progetto ha coinvolto gli alunni di diciotto classi quarte e quinte di nove scuole elementari con attività didattiche, laboratori, incontri con esperti e con le famiglie. Fra gli obiettivi del programma, inoltre, anche quello di promuovere una maggiore attenzione verso il consumo di alcolici da parte di adolescenti e preadolescenti con campagne di sensibilizzazione sui rischi legati al loro utilizzo. Il "Move Up Day" è proposto dal Rotary Club Forlì col patrocinio del Comune e in collaborazione con Forlì Città Europea dello Sport, associazione Quore e Wellness Valley-Romagna Benessere.