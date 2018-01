Mr. rain incontra il pubblico e firma le copie dell'album "Butterfly effect"

Acquista il cd "Butterfly Effect" presso il Mondadori Bookstore indicato da venerdì 26 gennaio e riceverai il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Mr. Rain



Dopo i successi dei singoli ‘I grandi non piangono mai’ e 'Carillon' (certificati Platino per le vendite), il 26 gennaio esce “BUTTERFLY EFFECT” il nuovo album di MR.RAIN, l’one man band del rap italiano, i cui video hanno superato i 35 milioni di views. Da fine gennaio Mr.Rain incontrerà i fan negli store delle principali città italiane.



“Butterfly Effect” è il diario personale della vita di Mr.Rain, ogni canzone è una pagina che lo compone a cui sono affidati ricordi, pensieri, momenti, idee e storie. Un album cantautorale dalle radici rap curato in ogni dettaglio dallo stesso Mr.Rain, vero e proprio self-made rapper che da sempre scrive personalmente i suoi testi e produce da solo le basi. Il risultato di questa totale indipendenza creativa, dalla fase di scrittura a quella di produzione delle musiche, è un disco dai testi importanti a cui fanno da tappeto basi originali che rendono il genere di Mr.Rain diverso, particolare e in cui si parla di musica, d’amore, di gratitudine, di sacrifici e determinazione, in modo mai banale, e vengono toccati con lucidità e crudezza temi profondi come la dipendenza, il suicidio e la solitudine.

