Muky per Svagarte in "L' Eterno Fascino dell'Arte"

L’ Eterno Fascino dell’Arte”, Muky espone nella vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nella rassegna collaterale alla Mostra 'L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio', allestita dall’8 marzo 2018, presentata da Svagarte .

Muky espone alcune poesie incise su lastra ceramica.

Ha iniziato a dipingere giovanissima nell’ ambito della Scuola Romana ed è stata allieva dello scultore Marino Mazzacurati.

La sua attività artistica inizia a Roma, dove ha lo studio con Leonardo Leoncillo, nell’ Accademia di Villa Massimo ; le sue prime mostre sono a Roma e a New York, al MOMA.

La sua ricerca artistica si indirizza alla ceramica ; nel ’54 espone e lavora a Innsbruck e crea sculture in ceramica, nel ’55 continua la sua ricerca a Faenza, dove frequenta l’ Istituto d’Arte.

L’ arte della ceramica è il filo conduttore della sua ricerca artistica ,che per quasi 40 anni svolge al fianco del maestro ceramista Domenico Matteucci, suo compagno di vita e di lavoro.

Muky è poetessa e animatrice della cultura faentina: promuove cenacoli intellettuali e manifestazioni di arte e cultura.

Numerosissime sono le sue mostre a livello nazionale e internazionale ed ha ottenuto moltissimi premi come artista e come poetessa.

Sue opere di scultura e ceramica si trovano in musei italiani ed esteri.

Svagarte con “L’ Eterno Fascino dell’Arte” fa dialogare una varietà di opere diverse tra loro, per stili e mezzi espressivi. La vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena stimola con la vocazione espositiva del luogo l’osservazione dei lavori artistici in un’esperienza di fruizione facilitata e consente la presentazione di opere nel cuore del centro storico mentre si svolge la grande mostra ai Musei S. Domenico. Il confronto con 'L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio' contamina tutto ciò che appartiene alla cultura di oggi e rovescia il risultato espositivo in cui convivono modi di fruizione dell’arte diversi e il modo personale di rapportarsi all’arte in un’estetica che mette in campo non soltanto la compresenza di passato–presente–futuro, ma i diversi meccanismi emotivi che convivono, s’intrecciano e si oppongono in uno spazio collettivo e individuale. L’iniziativa si avvale del Patrocinio del Comune di Forlì.

Le opere sono visibili dal loggiato della Camera di Commercio, in Corso della Repubblica, durante tutto il periodo espositivo, fino al 6 aprile. Info Svagarte@gmail.com