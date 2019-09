“Multiverso – sguardi senza confini”, le opere di Alice Piazza e Marina Ravaioli

Due artiste per una mostra-evento. Due sguardi diversi in un dialogo costante. Due spiriti e l'incanto dell'assenza di confini.



Alice Piazza e Marina Ravaioli, fondatrici del Movimento Arte Spirituale, organizzano un'esperienza tra mondi, dimensioni e universi, compreso il Mondo Interiore di ognuno di noi.



In mostra dal 27 al 29 settembre al Palazzo Pretorio di Terra del Sole opere create per l'occasione per iniziare un dialogo sulla Spiritualità e i temi cari al Movimento Arte Spirituale.



Orari: Venerdì 27 (17:00-20:00), Sabato 28 (10:00-22:00), Domenica 29 (10:00-20:00).