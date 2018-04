Multivisione: reportage fotografici in giro per il mondo

Venerdì alle ore 21,15 il Circolo della Scranna in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì presenta: un evento dedicato alla multivisione attraverso reportage fotografici realizzati in giro per il mondo.

Gli audiovisivi proiettati durante la serata saranno interamente incentrati sul tema del viaggio. Oltre che un'occasione per vedere delle belle immagini, si tratta anche di un momento di amicizia e condivisione.

Programma:

Franco Cecchelli: “LUNGO IL CAMMINO DI SANTIAGO”, pellegrini alla Cattedrale di Santiago di Compostela

Tiziana & Dervis Castellucci: “LE DUE ANIME DEL LAOS”. Il Laos terra di grande pace e serenità dai ritmi assopiti.

Mauro Antonelli: “I TULIPANI DI KEUKHENOF”. Dall’Olanda il Giardino Botanico più grande del mondo.

Valentina Tisselli e Matteo De Maria: “NELLA TERRA DEGLI HIGHLANDERS”. Scozia tra castelli e brughiere.

Loredana Lega e Ivano Magnani: “LUNGO LA VIA DELLA SETA”. L’UZBEKISTAN attraverso le città carovaniere.

Carlo Conti: “KARAKORUM”. Pakistan settentrionale e Cina mussulmana in un viaggio tra passato e futuro.