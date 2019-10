Con i murales di Pax Paloscia si apre il progetto "Women's Wall"

Tutto pronto per la giornata inaugurale del progetto Women's Wall, prevista sabato 19 ottobre.

Il progetto ha visto come azione principale la realizzazione di tre murales ad opera dell'artista Pax Paloscia nell’isolato in cui sorgeva un tempo il Calzaturificio Trento, meglio nota come fabbrica dei Fratelli Battistini.

Accanto ad essi la raccolta di alcune storie di donne che oggi “abitano” il quartiere, per la produzione di video-interviste a carattere documentativo.

Alle 9.30 l'incontro con il pubblico che vede tra i relatori Claudio Angelini (regista e direttore di Città di Ebla), Marika Medri (co-curatrice progetto Mettiti nelle mie scarpe di Spazi Indecisi), Annalisa Battistini (autrice del libro Calzaturificio Trento - Fratelli Battistini SPA storia della prima generazione di imprenditori), Thomas Casadei (Professore associato di Filosofia del diritto all’Unimore), Carla Castellucci (Consigliere di Parità del Comune di Forlì) e Beatrice Spallaccia (Assegnista di ricerca e docente a contratto presso il Dipartimento di interpretazione e traduzione, campus di Forlì, Università di Bologna). Modera Giulia Civelli (Responsabile Unità Centro Donna e Pari Opportunità del Comune di Forlì) Presente anche Rosaria Tassinari (Assessore al Welfare, Politiche per la Famiglia, Pace e Diritti Umani del Comune di Forlì).

Alle 12.00 segue l'inaugurazione murales e proiezione video-interviste.

Appuntamento in Piazzetta delle operaie angolo via Paradiso, a Forlì.